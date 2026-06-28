В Петербурге задержан нетрезвый водитель, врезавшийся в дом

Росгвардейцы задержали водителя, протаранившего дом на Невском проспекте В Петербурге задержан нетрезвый водитель, врезавшийся в дом

Москва28 июн Вести.Сотрудники Росгвардии задержали водителя, который устроил дорожно-транспортное происшествие в центре Санкт-Петербурга, сообщает в MAX пресс-служба ведомства.

Как стало известно, ДТП произошло на глазах у сотрудников Росгвардии, которые стали очевидцами ДТП на Невском проспекте.

Водитель автомобиля, выезжая с улицы Марата, не справился с управлением и въехал в стену жилого дома. В результате аварии пострадал пассажир иномарки говорится в публикации

Росгвардейцы задержали 32-летнего водителя. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также силовики оказали помощь травмированному пассажиру автомобиля.

Отмечается, что задержанный водитель и транспортное средство переданы сотрудникам Госавтоинспекции, а пострадавший – медикам скорой помощи.