Москва1 маяВести.Утром в пятницу, 1 мая, в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент случился на Литейном проспекте в центральной части города.
47-летний водитель такси, управляя автомобилем Belgee, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофораговорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
После это таксист столкнулся со служебным автомобилем марки Hyundai под управлением полицейского. Сотрудник правоохранительных органов получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.