Начата проверка после ДТП с участием полицейского в центре Петербурга

Полицейский пострадал в ДТП с таксистом-нарушителем в Санкт-Петербурге Начата проверка после ДТП с участием полицейского в центре Петербурга

Москва1 мая Вести.Утром в пятницу, 1 мая, в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской машины, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на Литейном проспекте в центральной части города.

47-летний водитель такси, управляя автомобилем Belgee, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

После это таксист столкнулся со служебным автомобилем марки Hyundai под управлением полицейского. Сотрудник правоохранительных органов получил травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.