Легковушка опрокинулась на бок на Невском проспекте в Петербурге

В Петербурге Daewoo Matiz пытался проскочить между полосами и попал в ДТП Легковушка опрокинулась на бок на Невском проспекте в Петербурге

Москва3 мая Вести.Автомобиль Daewoo Matiz опрокинулся на бок на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, в ДТП никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале городского телеканала 78.

Легковушка на высокой скорости попыталась проскочить между рядами, однако врезалась в попутный Hyundai, после чего опрокинулась.

Авария произошла около перекрестка с Литейным проспектом. После нее минимум одна полоса для движения на Невском была перекрыта. На этом участке быстро образовалась пробка, которая растянулась до площади Восстания.

На месте работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.