В Псковской области в ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП под Псковом В Псковской области в ДТП пострадали шесть человек, включая двоих детей

Москва1 авг Вести.Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Псковской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла около 11.30 мск 1 августа на 194-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском муниципальном округе. По предварительным данным, женщина-водитель Renault Sandero при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество автомобилю Skoda Rapid.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек. Среди пострадавших – водитель и пассажирка Renault, женщина 1953 г.р., а также водитель и твое пассажиров Skoda – 34-летняя женщина и дети в возрасте 3 и 6 лет говорится в сообщении

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, причины произошедшего устанавливаются.