Москва30 июлВести.Пять человек, включая троих детей, пострадали после съезда автомобиля в кювет в Псковской области, сообщили в УМВД по региону.
По данным ведомства, около 18.00 мск на 2-м километре автодороги Шемякино – Деменино водитель автомобиля "Соболь" 1967 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры: девушка 2008 г.р., мальчик 2013 г.р., и две девочки 2011 г.р. Пострадавшие госпитализированысказано в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.