В Псковской области пять человек пострадали в ДТП

Пять человек пострадали после съезда "Соболя" в кювет в Псковской области В Псковской области пять человек пострадали в ДТП

Москва30 июл Вести.Пять человек, включая троих детей, пострадали после съезда автомобиля в кювет в Псковской области, сообщили в УМВД по региону.

По данным ведомства, около 18.00 мск на 2-м километре автодороги Шемякино – Деменино водитель автомобиля "Соболь" 1967 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры: девушка 2008 г.р., мальчик 2013 г.р., и две девочки 2011 г.р. Пострадавшие госпитализированы сказано в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.