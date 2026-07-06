Прокуратура проводит проверку после столкновения теплоходов в Городце

В Городце на рейде столкнулись три теплохода, прокуратура начала проверку Прокуратура проводит проверку после столкновения теплоходов в Городце

Москва6 июл Вести.Прокуратура начала проверку по факту столкновения трех судов на рейде в Городце Нижегородской области. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку по обстоятельствам столкновения судов на рейде в Городце говорится в публикации надзорного ведомства

По предварительной информации, днем 5 июля на Волге теплоход "Мидволга-2" при постановке на рейд столкнулся с судами "Балтфлот-2" и "Балтфлот-6". В результате инцидента на корпусах судов образовались вмятины.

В результате ЧП никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Нижегородская транспортная прокуратура проверит обстоятельства и причины случившегося. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.