Москва5 июлВести.Три человека получили травмы в результате столкновения двух моторных лодок на реке Цне в Моршанском муниципальном округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области в мессенджере МАХ.
Сообщение об инциденте поступило спасателям в субботу, 4 июля, в 21.40 мск. Предположительно, лодка "Волжанка" и вторая моторка, позже скрывшаяся с места происшествия, столкнулись по касательной.
В результате происшествия на воде пострадали 3 человекарассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ Андрей Савельев
Он также уточнил, что на место происшествия выезжали шесть человек на трех единицах техники, из них от МЧС России – один человек, одна единица техники.