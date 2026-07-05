Три человека пострадали после столкновения двух лодок на реке Цне под Тамбовом

Три человека пострадали в результате столкновения моторных лодок под Тамбовом Три человека пострадали после столкновения двух лодок на реке Цне под Тамбовом

Москва5 июл Вести.Три человека получили травмы в результате столкновения двух моторных лодок на реке Цне в Моршанском муниципальном округе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области в мессенджере МАХ.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в субботу, 4 июля, в 21.40 мск. Предположительно, лодка "Волжанка" и вторая моторка, позже скрывшаяся с места происшествия, столкнулись по касательной.

В результате происшествия на воде пострадали 3 человека рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ Андрей Савельев

Он также уточнил, что на место происшествия выезжали шесть человек на трех единицах техники, из них от МЧС России – один человек, одна единица техники.