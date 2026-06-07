Москва7 июнВести.Во Владимирской области два человека пострадали при наезде маломерного судна на байдарку. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел вечером 6 июня, в субботу, в районе села Спасс-Купалище на Клязьме.
Судоводитель маломерного судна допустил наезд на байдарку с двумя людьми на борту. Пострадавшим мужчине и женщине оказана медицинская помощьговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Как отметили в Центральном МСУТ СК России, по факту организована проверка в рамках статьи УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.