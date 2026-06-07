Два человека пострадали при наезде судна на байдарку во Владимирской области

Во Владимирской области судно наехало на байдарку с людьми, есть пострадавшие Два человека пострадали при наезде судна на байдарку во Владимирской области

Москва7 июн Вести.Во Владимирской области два человека пострадали при наезде маломерного судна на байдарку. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 6 июня, в субботу, в районе села Спасс-Купалище на Клязьме.

Судоводитель маломерного судна допустил наезд на байдарку с двумя людьми на борту. Пострадавшим мужчине и женщине оказана медицинская помощь говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Как отметили в Центральном МСУТ СК России, по факту организована проверка в рамках статьи УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.