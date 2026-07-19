Москва19 июлВести.Байдарка людьми перевернулась на озере Вуокса в Ленинградской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
На борту находились четверо взрослых и двое детей, их эвакуировали в безопасное место.
Поступила информация об опрокидывании байдарки, на борту которой находились четверо взрослых и два ребенка. Спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области города Приозерск эвакуировали всех в безопасное месторасположениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Медицинская помощь участникам инцидента не потребовалась.