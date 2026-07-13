Москва13 июлВести.В Ленинградской области после урагана деревьями завалило дорогу к озеру Лубенское, из-за этого со стороны озера были заблокированы семь человек, двух из них пришлось эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба комитета правопорядка и безопасности региона.
Силами тосненских спасателей Аварийно-спасательной службы, подведомственной нашему комитету, эвакуировано два человека на снегоболотоходеговорится в сообщении
На месте происшествия работали спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно, дежурная смена поисково-спасательного отряда "Красная Горка" и сотрудники "Россетей". Он также оказали помощь в расчистке дороги от упавших деревьев.