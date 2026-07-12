В Ленинградской области ураган сорвал автомобильный фестиваль "Цунами Пикник" Шторм в Ленинградской области разрушил площадку фестиваля "Цунами Пикник"

Москва12 июл Вести.В Ломоносовском районе Ленинградской области из-за обрушившегося накануне урагана был сорван автомобильный фестиваль "Цунами Пикник". Об этом сообщил канал Baza в MAX.

Шторм уничтожил автомобильный фестиваль в Ленобласти. "Цунами Пикник" проходил накануне в Ломоносовском районе, когда на площадку обрушился ураган говорится в публикации

Сильные порывы ветра срывали палатки, под которыми гости прятались от непогоды. Ливень затопил территорию, машины участников застряли в раскисшей почве – многие авто пришлось вызволять из грязи вручную.

Информации о пострадавших не поступало.