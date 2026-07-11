Ураган разрушил приют "Мурзик Шарики" в Подмосковье Смерч разрушил вольеры в приюте "Мурзик Шарики" в Подмосковье

Москва11 июл Вести.В приюте "Мурзик Шарики" в Шаховском районе Подмосковья непогода разрушила вольеры с животными. Об этом сообщили сотрудники организации в Telegram-канале.

По их словам, смерч начался в поле, прошелся вдоль леса, потом пришел на территорию приюта, где собрал вольеры и бытовку, а затем ушел за деревья, половину которых повалил.

Другой работник на видео с последствиями урагана прямо говорит, что даже не знает, что комментировать.

Все что было, теперь не было сказал он

На видео запечатлены поваленные деревья, оборванные провода. Приют временно находится без света, восстановление электричества отложено на неопределенное время из-за последствий непогоды.