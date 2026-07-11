Проливные дожди продолжатся в Москве в воскресенье и понедельник Тишковец: ливни продолжатся в Москве в воскресенье и понедельник

Москва11 июл Вести.В Московском регионе продолжатся ливни, за воскресенье и понедельник выпадет еще 42% нормы осадков июля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, сообщает ИС "Вести".

В Москве ликвидируют последствия непогоды. Мощные ливни со штормовым ветром, грозой и градом стали результатом влияния атлантического циклона "Бернадетт", который обрушился почти на весь столичный регион.

В воскресенье и понедельник Центральная Россия останется во власти аномального циклона, но уже в его тыловой, более прохладной части, а значит, ливневые дожди продолжатся: за двое суток выпадет еще до 35 литров воды на метр площади или 42% нормы июля… Вероятность сильных гроз, града, шквалов и смерчей уменьшится до минимума – за окном будут в основном проливные дожди со слабой грозовой деятельностью рассказал Тишковец

В приюте "Мурзик Шарики" в Шаховском районе Подмосковья непогода разрушила вольеры с животными. Шесть собак убежали, их до сих пор ищут. А на территории московского "Винзавода" в результате сильных порывов ветра у одного из зданий сорвало крышу.