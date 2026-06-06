Фестиваль "Паруса Кронштадта" этим летом не состоится Мероприятия фестиваля "Паруса Кронштадта" полностью отменены

Москва6 июн Вести.Фестиваль "Паруса Кронштадта", который должен был пройти в парке "Остров фортов" в Кронштадте 6 и 7 июня, не состоится. Об этом сообщает администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга в MAX.

Фестиваль "Паруса Кронштадта" в парке "Остров фортов" 6 и 7 июня не состоится! говорится в сообщении

Петербург и Ленинградская область утром 6 июня подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. На территории Кронштадта временно был закрыт въезд и выезд, изменены автобусные маршруты.