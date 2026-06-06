В Кронштадте 6 июня вводились временные ограничения на въезд и выезд

Город Кронштадт в утренние часы закрывали на въезд и выезд В Кронштадте 6 июня вводились временные ограничения на въезд и выезд

Москва6 июн Вести.Город Кронштадт утром 6 июня временно закрывали на въезд и выезд. Об этом сообщил СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено говорится в сообщении

Также были временно изменены трассы автобусных маршрутов №1Кр, 3Кр из-за невозможности проезда по Макаровской ул. у Докового моста. Затем ограничения сняли, движение всех автобусных маршрутов восстановили.

Санкт-Петербург и Ленинградская область 6 июня подверглись массированной атаке БПЛА ВСУ.