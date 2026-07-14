Крымский мост закрыли для движения транспорта Приостановлено движение по Крымскому мосту

Москва14 июл Вести.В ночь на вторник, 14 июля, приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в оперативном MAX-канале по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто отмечается в сообщении, оно было опубликовано в 02.00 по московскому времени

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 01.00 по московскому времени сообщалось, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.