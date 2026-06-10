Мероприятие в Севастополе ко Дню города отменили по соображениям безопасности

В Севастополе отменили праздничное мероприятие в честь Дня города 14 июня Мероприятие в Севастополе ко Дню города отменили по соображениям безопасности

Москва10 июн Вести.Музей обороны Севастополя объявил об отмене праздничного мероприятия на территории мемориального комплекса "Малахов курган" 14 июня, запланированного в честь 243-летию города, сообщает ГТРК "Севастополь" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Такое решение принято в связи с текущей оперативной обстановкой в городе и регионе, связанной с регулярными угрозами атак беспилотных летательных аппаратов и ракетных ударов.

Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства в связи с отменой 14 июня мероприятия "Мы славим тебя, родной Севастополь!" сказали в пресс-службе

В рамках праздничного мероприятия должны были состояться экскурсии, мастер-классы, интерактивные представления, концерты.

Ночью 10 июня украинский БПЛА нанес удар по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В результате начался пожар, который практически уничтожил экспозицию. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. К настоящему времени пожар локализован. Жертв и пострадавших нет.