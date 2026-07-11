Москва11 июлВести.Бушующий в Ленинградской области ветер устроил лесоповал. О последствиях непогоды стало известно "Фонтанке".
В Пушкине дерево упало на легковушку. Еще три упавших дерева перекрыли проезд.
Как минимум одному автомобилю досталось в Павловске: очевидцы запечатлели, как его накрыло ветвями рухнувшего рядом дерева. В Красном Селе ветер превратил автомобильную поездку в полосу препятствийотмечается в сообщении
На дорогах водителям приходится уворачиваться от падающих деревьев.
На трассе Е-95 упавшее дерево парализовало проезд в сторону Петербурга. Общими усилиями водители освобождали дорогу.