Ураган в Ярославской области: сорваны крыши домов, деревья упали на трассу М-8 Ураганный ветер сорвал крыши с домов в Ярославской области, перекрыта трасса M-8

Москва12 июл Вести.Непогода - ливни и ураганный ветер с порывами до 18 метров в секунду, обрушилась на Ярославскую область, сообщил в MAX губернатор Михаил Евраев, основной удар пришелся на подъезды к Переславлю-Залесскому.

По данным главы региона, деревья упали на федеральную трассу M-8. Было заблокировано движение в обе стороны, сейчас проезд по автомобильной дороге открыли.

Главы муниципальных образований фиксируют обращения жителей о том, что с домов сорвало кровлю. Ведется работа по восстановлению крыш говорится в заявлении

В настоящее время ведутся работы по устранению последствий непогоды, в том числе – с участием сотрудников "Ярэнерго" на энергообъектах в Ярославском, Некрасовском и Первомайском округах.