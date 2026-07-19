С Ладожского озера спасатели эвакуируют 12 туристов, в том числе детей

В Ленинградской области спасатели эвакуируют 12 туристов с Ладожского озера С Ладожского озера спасатели эвакуируют 12 туристов, в том числе детей

Москва19 июл Вести.Спасатели эвакуируют 12 туристов, в том числе детей, которые оказались на Ладожском озере. Об этом сообщает главк МЧС Ленинградской области.

По предварительным данным, группа из 14 человек, из них пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, однако из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.

На данный момент 3 детей доставлены в населенный пункт Березово, 2 человека (включая 1 ребенка) эвакуированы в Приозерск, еще 7 (в том числе 1 ребенок) находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуации отметили в пресс-службе МЧС Ленинградской области

В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.