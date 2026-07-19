Москва19 июлВести.Спасатели эвакуируют 12 туристов, в том числе детей, которые оказались на Ладожском озере. Об этом сообщает главк МЧС Ленинградской области.
По предварительным данным, группа из 14 человек, из них пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихая, однако из-за сильного ветра их вынесло в акваторию Ладожского озера.
На данный момент 3 детей доставлены в населенный пункт Березово, 2 человека (включая 1 ребенка) эвакуированы в Приозерск, еще 7 (в том числе 1 ребенок) находятся в безопасности на острове Селькамарьянсаари и ожидают эвакуацииотметили в пресс-службе МЧС Ленинградской области
В ведомстве уточнили, что в настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.