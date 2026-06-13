На Алтае ищут детей и взрослого, пропавших во время катания на лодке по озеру

Лодка с 6 детьми и мужчиной перевернулась на озере на Алтае, пропали трое На Алтае ищут детей и взрослого, пропавших во время катания на лодке по озеру

Москва13 июн Вести.В селе Дмитро-Титово на озере Линево произошло чрезвычайное происшествие с маломерным судном, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Известно, что перевернулась лодка, на которой по озеру катались семь человек – шесть детей и взрослый.

По предварительным данным, очевидцам удалось спасти четверых детей говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Два ребенка и мужчина, управлявший плавсредством, пропали. Предположительно, они погибли.

На месте ЧП ведутся поисковые работы, в них участвуют 34 человека, задействованы 9 единиц техники.