Москва13 июнВести.В селе Дмитро-Титово на озере Линево произошло чрезвычайное происшествие с маломерным судном, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Известно, что перевернулась лодка, на которой по озеру катались семь человек – шесть детей и взрослый.
По предварительным данным, очевидцам удалось спасти четверых детейговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Два ребенка и мужчина, управлявший плавсредством, пропали. Предположительно, они погибли.
На месте ЧП ведутся поисковые работы, в них участвуют 34 человека, задействованы 9 единиц техники.