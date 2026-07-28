Четыре человека вышли на лодке на озеро Красное и пропали на Чукотке

Четыре человека на моторной лодке пропали без вести на Чукотке Четыре человека вышли на лодке на озеро Красное и пропали на Чукотке

Москва28 июл Вести.На Чукотке ищут четверых людей, которые вышли на лодке на озеро Красное и пропали. Связи с ними нет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка из села Усть-Белая обратилась в экстренные службы с просьбой найти родственников, которые уплыли на моторной лодке на озере Красное. Уже несколько часов подряд они не выходят на связь — среди пропавших ее родители. Волонтеры обследуют побережье озера, а для дальнейших поисков планируют привлекать вертолет говорится в сообщении источника

По данным РЕН ТВ, людей могли видеть с проплывающей мимо баржи, предположительно, с ними все в порядке, однако лодка села на мель, и самостоятельно добраться до берега они не могут. Подойти на другом судне к ним не представляется возможным. К месту вылетел борт МЧС.