Москва12 июнВести.Поиски троих человек организованы на Камчатке, пожилые люди отправились собирать черемшу 9 июня, сообщил министр по ЧС региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Лебедев.
Случай в Тигиле. Две женщины и мужчина пожилого возраста отправились 9 июня собирать черемшу в районе реки Хазанка и пропалинаписал Лебедев
Он отметил, что поиски ведут волонтеры на мотоциклах, их переправили лодкой через реку. Получено обращение УМВД о привлечении сил и средств МЧС.
Спасатели призывают жителей и гостей края не выходить в поход без надежных средств связи и навигации, не ходите далеко в лес, особенно в пожилом возрасте.