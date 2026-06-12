Спасатели на Камчатке ищут ушедших три дня назад за черемшой трех пожилых людей

На Камчатке три человека ушли собирать черемшу в лес и пропали Спасатели на Камчатке ищут ушедших три дня назад за черемшой трех пожилых людей

Москва12 июн Вести.Поиски троих человек организованы на Камчатке, пожилые люди отправились собирать черемшу 9 июня, сообщил министр по ЧС региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Лебедев.

Случай в Тигиле. Две женщины и мужчина пожилого возраста отправились 9 июня собирать черемшу в районе реки Хазанка и пропали написал Лебедев

Он отметил, что поиски ведут волонтеры на мотоциклах, их переправили лодкой через реку. Получено обращение УМВД о привлечении сил и средств МЧС.

Спасатели призывают жителей и гостей края не выходить в поход без надежных средств связи и навигации, не ходите далеко в лес, особенно в пожилом возрасте.