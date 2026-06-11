В Иркутской области спасены мужчины, уплывшие пять дней назад за черемшой

В Иркутской области спасли трех сборщиков черемши, потерявшихся в тайге В Иркутской области спасены мужчины, уплывшие пять дней назад за черемшой

Москва11 июн Вести.Иркутский главк МВД рассказал в MAX историю спасения трех мужчин, которые отправились 6 июня на сбор черемши и пропали.

Как говорится в публикации, сборщики остались без еды и несколько дней провели на берегу водоема после того, как их лодка перевернулась от столкновения с затонувшим древом.

Сегодня, 11 июня, в Киренском районе сотрудники полиции обнаружили живыми трех мужчин, пропавших 6 июня сказано в сообщении

Как рассказали спасенные, они отправились на лодке "Крым" за черемшой до устья реки Моголь. Когда поисковая группа на лодке прочесывала акваторию, полицейские почувствовали запах дыма от костра. Высадившись на берег, они нашли пропавших, которые почти пятеро суток провели в тайге в ожидании помощи.

Сейчас сборщиков черемши доставили домой. В медицинской помощи они не нуждаются.