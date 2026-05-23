Поиски мужчины, ушедшего на сбор Черемши, ведут в Иркутской области Полиция Иркутской области разыскивает мужчину, ушедшего в лес за черемшой

Москва23 мая Вести.Полиция Слюдянского района разыскивает Владимира Чиркова, который накануне отправился в лес за черемшой и не вернулся, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

С заявлением о розыске 68-летнего мужчины обратились родственники. Они рассказали, что Владимир отправился в лес от реки Мурин вверх по течению и до настоящего времени не вернулся написали в пресс-службе

Там также сообщили приметы пропавшего: на вид 60-65 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, лысый. Был одет в камуфляжный зеленый костюм, темную обувь и кепку.