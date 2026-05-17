В Самарской области пропали пожилой мужчина и его внук

Москва17 мая Вести.Пожилой мужчина и его 4-летний внук пропали в Самарской области, сообщает региональный главк МВД.

Известно, что 16 мая они уехали из дома в Советском районе Самары в направлении села Новый Буян на автомобиле Lada Largus бежевого цвета. До сих пор их точное местонахождение неизвестно.

Сотрудники полиции продолжают розыск пропавших без вести. ... Предположительно, пожилой мужчина и его внук могли заблудиться в лесном массиве в непосредственной близости от села Новый Буян говорится в сообщении ведомства "ВКонтакте"

Полицейские смогли несколько раз дозвониться до пожилого мужчины, но во время разговора из-за дезориентации он не смог четко указать свой маршрут и дать какие-либо ориентиры.

Пропавших ищут правоохранители и волонтеры.