Ушедших за черемшой на Камчатке пожилых людей нашли, их готовят к эвакуации

На Камчатке найдены ушедшие несколько дней назад за черемшой пожилые люди Ушедших за черемшой на Камчатке пожилых людей нашли, их готовят к эвакуации

Москва12 июн Вести.Пенсионеров, которые пошли за черемшой несколько дней назад и пропали в Тигиле Камчатского края, нашли, готовится эвакуация, сообщил министр по ЧС региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Лебедев.

Людей нашли. Они сильно ослаблены. Готовится эвакуация написал Лебедев

Он уточнил, что самому молодому туристу группы 67 лет, старшему - 82 года.

Ранее он сообщал, что пожилые люди отправились собирать черемшу 9 июня. В группе - две женщины и мужчина. В районе реки Хазанка они пропали.