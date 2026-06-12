Москва12 июнВести.Пенсионеров, которые пошли за черемшой несколько дней назад и пропали в Тигиле Камчатского края, нашли, готовится эвакуация, сообщил министр по ЧС региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Лебедев.
Людей нашли. Они сильно ослаблены. Готовится эвакуациянаписал Лебедев
Он уточнил, что самому молодому туристу группы 67 лет, старшему - 82 года.
Ранее он сообщал, что пожилые люди отправились собирать черемшу 9 июня. В группе - две женщины и мужчина. В районе реки Хазанка они пропали.