Москва7 июнВести.В Иркутской области организовали поиски двух человек, находившихся в опрокинувшемся катере на Усть-Илимском водохранилище. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
Инцидент произошел 5 июня 2026 года в 4 километрах от береговой линии.
В результате происшествия два человека оказались в воде, их местонахождение до настоящего времени не установленонаписано в MAX
Маломерное судно затонуло.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".