В Иркутской области ищут двух человек, находившихся в перевернувшемся катере

Двух человек с перевернувшегося катера ищут в Иркутской области В Иркутской области ищут двух человек, находившихся в перевернувшемся катере

Москва7 июн Вести.В Иркутской области организовали поиски двух человек, находившихся в опрокинувшемся катере на Усть-Илимском водохранилище. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.

Инцидент произошел 5 июня 2026 года в 4 километрах от береговой линии.

В результате происшествия два человека оказались в воде, их местонахождение до настоящего времени не установлено написано в MAX

Маломерное судно затонуло.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ – "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".