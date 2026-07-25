В Иркутске разыскивается мужчина с тростью В Иркутске полицейские разыскивают 44-летнего местного жителя

Москва25 июл Вести.В Иркутске разыскивают пропавшего три дня назад местного жителя, который хромает и ходит с тростью, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Брат пропавшего сообщил, что 22 июля 2026 года его родственник ушел из дома (СНТ "Учителей"), до настоящего времени его местонахождение не установлено отмечается в сообщении

Рост пропавшего 170-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, серые глаза, хромает на левую ногу, ходит с тростью. Был одет в синюю рубашку, темно-синие брюки, черные туфли, с собой была кожаная черная сумка.