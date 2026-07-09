Ревность стала причиной похищения мужчины в Иркутске Подозреваемые в похищении человека задержаны в Иркутске

Москва9 июл Вести.В Иркутске задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в похищении человека, сообщает МВД России.

По данным полицейских, злоумышленники прибыли к дому, где находился потерпевший. Один из нападавших избил мужчину битой. Затем его силой поместили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города.

В ходе оперативной работы полицейские установили, что преступление было совершено на фоне ревности говорится в публикации ведомства в MAX

Следователи регионального СУ СК возбудили уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Причинение тяжкого вреда здоровью".