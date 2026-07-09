Москва9 июлВести.В Иркутске задержаны трое местных жителей, которые подозреваются в похищении человека, сообщает МВД России.
По данным полицейских, злоумышленники прибыли к дому, где находился потерпевший. Один из нападавших избил мужчину битой. Затем его силой поместили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города.
В ходе оперативной работы полицейские установили, что преступление было совершено на фоне ревностиговорится в публикации ведомства в MAX
Следователи регионального СУ СК возбудили уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Причинение тяжкого вреда здоровью".