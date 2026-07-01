Мужчина ограбил магазин под Братском на 430 рублей, натянув кофту на кулак

Житель Иркутской области ограбил магазин, сделав вид, будто у него есть пистолет Мужчина ограбил магазин под Братском на 430 рублей, натянув кофту на кулак

Москва1 июл Вести.В Вихоревке Братского района местный житель 35 лет ограбил магазин, натянув рукав кофты на кулак и сделав вид, что держит в ней оружие, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Задержавшим его полицейским мужчина пояснил, что хотел купить воды, однако на карте оказалось недостаточно средств. Тогда он решил запугать продавца.

Сотрудница магазина открыла кассу, задержанный сложил в пакет деньги, а затем убежал, когда в павильон вошла посетительница. Мужчина похитил 430 рублей, которые потом потратил на собственные нужды. Затем он отправился домой, где его задержали правоохранители отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.