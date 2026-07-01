Москва1 июлВести.В Вихоревке Братского района местный житель 35 лет ограбил магазин, натянув рукав кофты на кулак и сделав вид, что держит в ней оружие, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.
Задержавшим его полицейским мужчина пояснил, что хотел купить воды, однако на карте оказалось недостаточно средств. Тогда он решил запугать продавца.
Сотрудница магазина открыла кассу, задержанный сложил в пакет деньги, а затем убежал, когда в павильон вошла посетительница. Мужчина похитил 430 рублей, которые потом потратил на собственные нужды. Затем он отправился домой, где его задержали правоохранителиотметили в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.