Житель ЕАО украл из магазина сейф с деньгами и документами

Полиция ЕАО задержала похитителя сейфа из магазина Житель ЕАО украл из магазина сейф с деньгами и документами

Москва17 июл Вести.Сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали 37-летнего жителя поселка Смидович, который похитил из магазина сейф с деньгами и документами, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Злоумышленник взломал оконную решетку и унес сейф … в заброшенное здание. Через несколько дней он вскрыл его монтировкой. Большую часть суммы — 115 тыс. руб. — мужчина потратил на рестораны во время поездки в Хабаровск. По возвращении преступник выбросил пустой сейф в лесу, а инструменты утопил в озере. При обыске дома полицейские изъяли оставшиеся 18 700 руб. отметили в пресс-службе

Мужчина признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в помещение.