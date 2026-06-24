Москва24 июн Вести.Полицейские Смидовичского района задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже экскаватора стоимостью более 3 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Мужчина работал охранником в электромонтажной компании и имел доступ к ключам от рабочего экскаватора. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием видеонаблюдения, во время утренней пересменки проник в сторожку и взял ключи от транспорта стоимостью 3 175 200 рублей. Не имея навыков управления спецтехникой, фигурант обратился за помощью к своему знакомому. Чтобы ввести его в заблуждение, инициатор кражи сообщил, что экскаватор неисправен и его необходимо перегнать в лесополосу, откуда в последующем он будет направлен на ремонт отметили в пресс-службе

В лесу мужчина нашел небольшое углубление, куда и спрятал технику, замаскировав ее ветками. После этого он вернулся в сторожку и повесил ключи на место.

Фигурант признал вину, его отправили в СИЗО. Экскаватор изъят и будет возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.