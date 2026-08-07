Житель Подмосковья осужден за приготовление к теракту в Измайловском парке Суд приговорил жителя Московской области к 6 годам за приготовление к теракту

Москва7 авг Вести.2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 27-летнему мастеру из Московской области Кириллу Филасову, который обвинялся в приготовлении к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору, сообщает судебная инстанция в мессенджере MAX.

Суд признал Филасова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год говорится в публикации

Как установил суд, в октябре прошлого года Филасов нашел в Telegram объявление о подработке. Он связался с администратором, который сообщил, что мужчине надо будет ездить по разным местам в Москве и Московской области, где фотографировать отделы полиции, суды, аэродромы, а также военные объекты. Филасов согласился.

Вскоре куратор сообщил, что для мужчины есть хорошая работа, за которую тот получит 5 тысяч долларов. От него требовалось перевезти взрывное устройство (тротил) из подмосковного Дзержинского в Измайловский парк Москвы. В парке планировалось совершить теракт, в результате которого погибло бы значительное количество людей. Филасов, испытывая финансовые трудности, согласился и с этим.

От куратора он получил 28 тысяч рублей в криптовалюте. 16 октября 2025 года Филасов забрал взрывное устройство из тайника в гаражном кооперативе в Дзержинске, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимый свою вину признал полностью и раскаялся.

Денежные средства в размере 28 тысяч рублей суд конфисковал в собственность РФ.