Двадцать два года получил челябинец за подготовку теракта в Москве и госизмену

Москва14 мая Вести.Второй Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца Челябинской области 53-летнего Эдуарда Воронова, который обвинялся в приготовлении к теракту, участии в террористической организации, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, хранении взрывчатки и государственной измене. Мужчина получил 22 года 2 месяца и штраф в 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба суда на официальном сайте.

Будучи противником проведения СВО, фигурант присоединился к Легиону "Свобода России" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), от кураторов которого получил предложение совершить теракт в Москве.

В марте 2025 года Воронов прибыл в столицу, где по заданию куратора получил из тайника компоненты и само взрывное устройство, а также инструкцию по их применению.

Также Воронов осуществил разведку объекта преступного посягательства – здания, в котором, помимо прочих организаций, находятся центр госуслуг, главное управление по вопросам миграции МВД России, управа района и приемная депутата Государственной Думы РФ, об успешных результатах которой доложил куратору отметили в пресс-службе

После этого фигуранта задержали. Суд лишил его свободы на 22 года 2 месяца, 5 из которых он проведет в тюрьме, а остальные в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.