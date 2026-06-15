МВД: раскрыт грабеж пиломатериалов на 70 тысяч рублей в Забайкалье

Грабитель из украденных досок построил забор в Кыринском округе Забайкалья МВД: раскрыт грабеж пиломатериалов на 70 тысяч рублей в Забайкалье

Москва15 июн Вести.Полиция раскрыла грабеж досок с торговой базы на сумму 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.

В полицию поступило заявление об открытом хищении пиломатериалов в селе Кыра на общую стоимость около 70 000 рублей. Стражи порядка установили причастность к преступлению и задержали 41-летнего жителя села. Установлено, что подозреваемый заехал на автомобиле на территорию торговой базы и стал грузить в машину доски, не оформив их покупку. Работница базы не смогла остановить злоумышленника. Мужчина начал угрожать, а потом уехал в неизвестном направлении.

Из похищенных досок злоумышленник успел построить себе забор. В настоящее времени похищенное имущество изъято. Возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

Грабитель арестован. Полицейские устанавливают причастность фигуранта к совершению других аналогичных преступлений.