Москва11 маяВести.В Шилкинском районе Забайкальского края задержан подозреваемый в краже мотоцикла из гаража, возбуждено уголовное дело, сообщается MAX-канале регионального управления МВД.
По данным ведомства, в полицию о краже своего мотоцикла "Иж Планета" сообщил местный житель. Стражи порядка установили, что ночью неизвестные взломали двери и похитили из гаража заявителя транспортное средство. Ущерб составил 40 тысяч рублей. Удалось выяснить, что местные жители видели, как неизвестный мужчина катил ночью мотоцикл по улице.
Предполагаемый подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 2005 года рождения. Украденным мотоциклом он планировал пользоваться.
Возбуждено уголовное дело о кражеотмечается в сообщении
Похищенный мотоцикл возвращен потерпевшему.