Семнадцатилетний мотоциклист погиб в ДТП в Чите

Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП в Чите Семнадцатилетний мотоциклист погиб в ДТП в Чите

Москва3 мая Вести.Семнадцатилетний водитель мотоцикла Regulmoto погиб в результате столкновения с Honda Fit, водитель которого скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края в Telegram‑канале.

Столкновение произошло 3 мая в 02.10 по местному времени (21.10 2 мая мск) возле дома 77 по Комсомольской улице.

В результате ДТП 17-летний водитель мототранспортного средства от полученных травм скончался. Водитель автомашины с места ДТП скрылся отметили в пресс-службе

Местонахождение участника ДТП и обстоятельства произошедшего устанавливаются.