Москва3 маяВести.Семнадцатилетний водитель мотоцикла Regulmoto погиб в результате столкновения с Honda Fit, водитель которого скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края в Telegram‑канале.
Столкновение произошло 3 мая в 02.10 по местному времени (21.10 2 мая мск) возле дома 77 по Комсомольской улице.
В результате ДТП 17-летний водитель мототранспортного средства от полученных травм скончался. Водитель автомашины с места ДТП скрылсяотметили в пресс-службе
Местонахождение участника ДТП и обстоятельства произошедшего устанавливаются.