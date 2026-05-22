Один 17-летний подросток погиб, второй пострадал в ДТП с мотоциклом на Сахалине

Москва22 мая Вести.Двое семнадцатилетних молодых людей попали в ДТП на мотоцикле, один из них погиб, второй получил травмы разной степени тяжести, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 21 мая возле дома по улице Центральной в селе Кировском Тымовского района.

Подросток, не осознавая всей степени опасности, управляя мотоциклом, осуществлял передвижение по автодороге общего пользования совместно со своим 17-летним знакомым. В результате аварии… один несовершеннолетний погиб на месте, а второй получил травмы различной степени тяжести отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что мотоцикл молодому человеку, находившемуся в момент аварии за рулем, не имея водительских прав, одолжило неустановленное лицо. По факту вовлечения несовершеннолетнего в опасную деятельность возбуждено уголовное дело.