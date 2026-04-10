Подросток из Херсонской области погиб после наезда на мину

В Херсонской области погиб подросток, наехавший на мину на мопеде

Москва10 апр Вести.В Херсонской области погиб 15-летний подросток, который при движении на мопеде наехал на мину. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что трагедия произошла накануне.

В селе Костогрызово Алешкинского МО при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения написал Сальдо в своем канале в MAX

Кроме того, еще два человека за минувшие сутки были ранены. Инцидент произошел в селе Новая Маячка Алешкинского МО, где два человека получили повреждения после удара БПЛА.

У обоих пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу.