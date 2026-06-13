Москва13 июнВести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний мотоциклист. Об этом сообщила прокуратура региона.
Авария произошла вечером 12 июня в селе Рощино Красноармейского муниципального округа, где подросток на мотоцикле Suzuki Bandit столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird.
15-летний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощиговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Расследование обстоятельств ДТП находятся на контроле прокуратуры.