Подросток на мотоцикле насмерть разбился в Приморье

В Приморье насмерть разбился на мотоцикле 15-летний подросток Подросток на мотоцикле насмерть разбился в Приморье

Москва13 июн Вести.В Приморском крае в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний мотоциклист. Об этом сообщила прокуратура региона.

Авария произошла вечером 12 июня в селе Рощино Красноармейского муниципального округа, где подросток на мотоцикле Suzuki Bandit столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird.

15-летний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Расследование обстоятельств ДТП находятся на контроле прокуратуры.