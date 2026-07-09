В Забайкалье арестован подозреваемый в убийстве пенсионера МВД: в Забайкалье раскрыто убийство пенсионера, заявленного без вести пропавшим

Москва9 июл Вести.Полицейские Кыринского муниципального округа арестовали подозреваемого в убийстве пенсионера, который был заявлен без вести пропавшим, сообщается в MAX-канале МВД Забайкальского края.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован отмечается в сообщении

В полицию поступила информация об отсутствии несколько дней дома пожилого мужчины 1949 года рождения, он перестал выходить на связь с родственниками. Позже тело пропавшего мужчины с видимыми ножевыми ранениями было обнаружено в районе полигона бытовых отходов на окраине села Кыра. Был установлен круг общения потерпевшего, восстановлена хронология событий накануне его исчезновения.

Около двух недель назад мужчина был в гостях у местного жителя, после чего его никто не видел. Сотрудники полиции опросили гражданина и предположительно установили его причастность к убийству. 68-летний подозреваемый признался, что в ходе ссоры нанес потерпевшему ножевые ранения и вывез его тело на полигон.