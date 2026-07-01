В Липецкой области иностранец убил пожилого инвалида, за которым ухаживал СК Липецкой области: иностранец в ходе пьяной ссоры зарезал пожилого колясочника

Москва1 июл Вести.Расследование уголовного дела завершено в отношении 42-летнего иностранного гражданина, обвиняемого в убийстве человека, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области в мессенджере МАХ.

По данным следствия, днем 14 ноября 2025 года в жилом доме в селе Селищи Лебедянского муниципального округа между обвиняемым и 64-летним инвалидом-колясочником, за которым фигурант осуществлял уход, в ходе совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт на бытовой почве. Осознавая, что потерпевший в силу состояния здоровья находится в беспомощном состоянии и лишен возможности оказать сопротивление либо спастись, обвиняемый взял нож и нанес им не менее трех ударов в область шеи мужчины. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия написали в пресс-службе

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.