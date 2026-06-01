Дело об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области ушло в суд В Липецкой области мужчина пойдет под суд за убийство полицейского

Москва1 июн Вести.Липецкий областной суд рассмотрит уголовное дело 63-летнего местного жителя по делу об убийстве сотрудника военной полиции, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже поступили в инстанцию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, днем 19 марта в деревне Щербинино вооруженный огнестрельным оружием мужчина высказывал угрозы прибывшим к его дома сотрудникам военной полиции.

Когда полицейские возвращались к служебному автомобилю, обвиняемый произвел прицельный выстрел в спину одному из них. От полученной раны военнослужащий скончался сказано в сообщении

При обыске у него дома было найдено незаконно хранящиеся взрывчатое вещество, оружие и патроны.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, угрозе применения насилия в отношении представителя власти, незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ, а также незаконный оборот боеприпасов к огнестрельному оружию.