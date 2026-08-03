В Забайкалье рабочие ремонтировали пенсионеру крышу и украли кошелек Строители, ремонтировавшие крышу, украли кошелек у пожилого хозяина в Забайкалье

Москва3 авг Вести.Полицейские Могочи раскрыли кражу у 70-летнего местного жителя: из его дома пропал кошелек с банковской картой и 50 тысячами рублей наличными, сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю в мессенджере МАХ.

Пенсионер рассказал полиции, что накануне нанимал строителей, чтобы отремонтировать крышу дома. Мужчина рассчитался с ними и позже обнаружил пропажу кошелька, который оставил в доме на тумбочке.

… сотрудники полиции установили личности мужчин, помогавших пенсионеру с ремонтом. Ими оказались 18 и 19-летний могочинцы. От них получены признательные показания. Выяснилось, что когда потерпевший доставал деньги, чтобы оплатить работу, злоумышленники увидели куда он положил кошелек, а также то, что в нем еще остались наличные написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о краже, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Деньги подозреваемые успели потратить, а банковскую карту выбросили. Ущерб пенсионеру им придется возместить.