Железнодорожник и чиновница в Забайкалье попались на краже продуктов из магазина

Семейная пара украла из магазина в Забайкалье продуктов на 6,5 тысячи рублей Железнодорожник и чиновница в Забайкалье попались на краже продуктов из магазина

Москва16 июн Вести.Пара из Оловяннинского округа за систематическую кражу продуктов из магазина заплатит судебный штраф, сообщается в MAX-канале пресс-центра судов Забайкалья.

Помощник машиниста и его супруга, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних, совершили не менее четырех краж продуктов с декабря 2025 по январь 2026 года на общую сумму 6,5 тысячи рублей. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.

Суд удовлетворил ходатайства адвокатов, освободив обвиняемых от уголовной ответственности. Им назначен судебный штраф 50 тысяч рублей каждому отмечается в сообщении

Постановление вступило в законную силу.