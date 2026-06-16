Москва16 июнВести.Пара из Оловяннинского округа за систематическую кражу продуктов из магазина заплатит судебный штраф, сообщается в MAX-канале пресс-центра судов Забайкалья.
Помощник машиниста и его супруга, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних, совершили не менее четырех краж продуктов с декабря 2025 по январь 2026 года на общую сумму 6,5 тысячи рублей. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о прекращении уголовного дела и назначении штрафа.
Суд удовлетворил ходатайства адвокатов, освободив обвиняемых от уголовной ответственности. Им назначен судебный штраф 50 тысяч рублей каждомуотмечается в сообщении
Постановление вступило в законную силу.