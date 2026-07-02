Подросток украл из магазина в Улан-Удэ блендер за 25 тыс. и продал его за три

Полицейские Улан-Удэ задержали подростка, укравшего из магазина блендер Подросток украл из магазина в Улан-Удэ блендер за 25 тыс. и продал его за три

Москва2 июл Вести.Сотрудники полиции в Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли кражу из магазина техники, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.

С заявлением в дежурную часть обратился 44-летний сотрудник магазина. Он сообщил о краже блендера стоимостью 24 999 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний школьник. Задержанный пояснил, что украл устройство для перепродажи. На момент, когда заявитель обратился в полицию, злоумышленник уже продал блендер за 3000 рублей отметили в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.