Москва2 июлВести.Сотрудники полиции в Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли кражу из магазина техники, сообщила пресс-служба УМВД России по Республике Бурятия в мессенджере МАХ.
С заявлением в дежурную часть обратился 44-летний сотрудник магазина. Он сообщил о краже блендера стоимостью 24 999 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний школьник. Задержанный пояснил, что украл устройство для перепродажи. На момент, когда заявитель обратился в полицию, злоумышленник уже продал блендер за 3000 рублейотметили в пресс-службе
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.