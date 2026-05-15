В Биробиджане задержан работник ПВЗ за хищение товара Полиция в Биробиджане задержала укравшего дорогостоящий ноутбук работника ПВЗ

Москва15 мая Вести.Возбуждено уголовное дело в отношении работника пункта выдачи заказов в Биробиджане, который похитил дорогостоящий ноутбук, сообщается в MAX-канале управления ЕАО.

В полицию поступило заявление от представителя интернет-магазина. По его словам, в одном из пунктов выдачи заказов неизвестные похитили ноутбук. Сумма ущерба составила 300 271 рубль. Стражи порядка задержали подозреваемого, им оказался 20-летний сотрудник данного ПВЗ. В отделе полиции он признался в содеянном и рассказал, что приобрел абонентский номер, создал личный кабинет в приложении маркетплейса, заказал ноутбук. Получив технику, отключил камеру видеонаблюдения в пункте, вытащил ноутбук, положил в коробку пакеты и оформил возврат. Похищенное продал через друга за 160 тысяч рублей.

Ноутбук изъят. Возбуждено уголовное о краже в крупном размере отмечается в сообщении

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.