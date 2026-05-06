Житель Новосибирской области предстанет перед судом за кражу телефона и ноутбука

В Новосибирской области мужчина похитил телефон и ноутбук у знакомого Житель Новосибирской области предстанет перед судом за кражу телефона и ноутбука

Москва6 мая Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в мошенничестве в отношении жителя города Татарска Новосибирской области, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Дело направлено для рассмотрения в суд отмечается в сообщении

Следствие установило, что 11 февраля 2026 года мужчина похитил мобильный телефон у знакомого и продал его. После чего обвиняемый убедил потерпевшего, что вернуть утраченный сотовый можно через передачу ему ноутбука. Потерпевший согласился на предложенную схему. Однако фигурант продал и ноутбук.