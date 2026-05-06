До 5 лет тюрьмы грозит укравшему вещи у спящего собутыльника жителю Красноярска В Красноярске мужчина пойдет под суд за кражу вещей у спящего приятеля

Москва6 мая Вести.Следователи Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в краже личных вещей у спящего приятеля, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.

Установлено, что в марте 2025 года в полицию поступило сообщение от жителя краевого центра о том, что малознакомый человек украл из дома его личные вещи. Стражи порядка установили местонахождение злоумышленника, им оказался ранее судимый мужчина. Выяснилось, что пострадавший встретил обвиняемого и предложил ему "отметить отличный день" в кафе. Но сначала зайти домой переодеться. Но, будучи в нетрезвом состоянии, мужчина уснул. Злоумышленник снял с пальца нового знакомого золотое кольцо, похитил ноутбук, зимнюю куртку, брюки и кофту. На допросе обвиняемый рассказал, что из-за непогоды у него промокли ноги, поэтому он захватил и кроссовки из натуральной кожи. Все похищенные вещи он продал на рынке.

Общая сумма ущерба составила более 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы отмечается в сообщении

Расследование дела завершено. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.